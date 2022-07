Usa, polizia spara e uccide 23enne afroamericano in California (Di mercoledì 20 luglio 2022) Washington, 20 lug. (Adnkronos) - Sta facendo il giro del web il filmato girato dalla telecamera di sicurezza di un parcheggio di San Bernardino, città della California un'ora a est di Los Angeles, che mostra l'uccisione di un afroamericano di 23 anni da parte della polizia. L'episodio, riportano i media americani, è avvenuto sabato intorno alle 20. La vittima, Robert Adams, si trovava nel parcheggio quando nel filmato si vede l'arrivo di un'auto dalla quale escono di corsa due agenti di polizia impugnando le pistole. Il giovane prova a scappare, ma uno dei due apre il fuoco da alcuni metri di distanza facendolo crollare a terra. Il video dell'omicidio è diventato virale sul web e ha suscitato forte indignazione nazionale, con l'avvocato per i diritti civili Ben Crump - citato dal Guardian - che l'ha definito una ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Washington, 20 lug. (Adnkronos) - Sta facendo il giro del web il filmato girato dalla telecamera di sicurezza di un parcheggio di San Bernardino, città dellaun'ora a est di Los Angeles, che mostra l'uccisione di undi 23 anni da parte della. L'episodio, riportano i media americani, è avvenuto sabato intorno alle 20. La vittima, Robert Adams, si trovava nel parcheggio quando nel filmato si vede l'arrivo di un'auto dalla quale escono di corsa due agenti diimpugnando le pistole. Il giovane prova a scappare, ma uno dei due apre il fuoco da alcuni metri di distanza facendolo crollare a terra. Il video dell'omicidio è diventato virale sul web e ha suscitato forte indignazione nazionale, con l'avvocato per i diritti civili Ben Crump - citato dal Guardian - che l'ha definito una ...

