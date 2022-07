Usa-Africa. Di cosa si parlerà al super vertice annunciato da Biden (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il presidente Joe Biden ha annunciato oggi che gli Stati Uniti riuniranno i leader di tutto il continente Africano per un importante vertice che si terrà a dicembre, a Washington. Obiettivo discutere insieme sulle “sfide più urgenti”, che per l’Africa sono la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, il quadro securitario in diverse regioni del continente, le connessioni infrastrutturali (non ultime quelle energetiche). “Il vertice dimostrerà il costante impegno degli Stati Uniti nei confronti dell’Africa e sottolineerà l’importanza delle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Africa e una maggiore cooperazione sulle priorità globali condivise”, ha dichiarato Biden in un comunicato. Nelle stesse ore, la vice presidente Kamala Harris ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il presidente Joehaoggi che gli Stati Uniti riuniranno i leader di tutto il continenteno per un importanteche si terrà a dicembre, a Washington. Obiettivo discutere insieme sulle “sfide più urgenti”, che per l’sono la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, il quadro securitario in diverse regioni del continente, le connessioni infrastrutturali (non ultime quelle energetiche). “Ildimostrerà il costante impegno degli Stati Uniti nei confronti dell’e sottolineerà l’importanza delle relazioni tra gli Stati Uniti e l’e una maggiore cooperazione sulle priorità globali condivise”, ha dichiaratoin un comunicato. Nelle stesse ore, la vice presidente Kamala Harris ...

