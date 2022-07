Una vita anticipazioni: Felipe sta male, Dori prende nota. Cosa scrive? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Siete pronti per leggere le ultime news e le anticipazioni sulla prossima puntata di Una vita? Come sempre arrivano le ultime notizie dalla Spagna che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 21 luglio 2022. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1435 di Acacias 38 e vedremo quello che Valeria e David hanno deciso di fare. I due, sono schiavi delle mosse di Aurelio visto che a quanto pare l’uomo è il solo a sapere dove si trova il marito della ragazza. Tra i due sta nascendo anche un forte sentimento ma Valeria ha già messo in chiaro che non ci sarà nulla, visto che al momento la sola Cosa che vuole è trovare suo marito e sapere che sta bene. Mentre David e Valeria cercano di ottenere quello che vogliono da Aurelio, lui fa il suo gioco ma non sa che anche Genoveva sta tramando alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 luglio 2022) Siete pronti per leggere le ultime news e lesulla prossima puntata di Una? Come sempre arrivano le ultime notizie dalla Spagna che ci rivelano proprio la trama della puntata di Unadi domani 21 luglio 2022. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1435 di Acacias 38 e vedremo quello che Valeria e David hanno deciso di fare. I due, sono schiavi delle mosse di Aurelio visto che a quanto pare l’uomo è il solo a sapere dove si trova il marito della ragazza. Tra i due sta nascendo anche un forte sentimento ma Valeria ha già messo in chiaro che non ci sarà nulla, visto che al momento la solache vuole è trovare suo marito e sapere che sta bene. Mentre David e Valeria cercano di ottenere quello che vogliono da Aurelio, lui fa il suo gioco ma non sa che anche Genoveva sta tramando alle ...

