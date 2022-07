Una Vita Anticipazioni 21 luglio 2022: Guillermo tra le braccia di Claudia! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Guillermo si prepara per il suo appuntamento con Azucena, ma lei è obbligata da Rosina e Hortensia a uscire con un altolocato pretendente e Guillermo inVita Claudia al suo posto. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 20 luglio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 21su Canale 5. Le trame rivelano chesi prepara per il suo appuntamento con Azucena, ma lei è obbligata da Rosina e Hortensia a uscire con un altolocato pretendente einClaudia al suo posto.

Pubblicità

NetflixIT : Una foto di Chris Evans e i suoi baffi per aiutarlo nella ricerca della donna della sua vita - Avvenire_Nei : “Alexia, Doris e Jurgen hanno in comune una vita trascorsa nel nostro Paese e lo stesso problema: non sono italiani… - RaiNews : Una settimana dopo l’attentato a Paolo Borsellino, la testimone di giustizia #RitaAtria viene trovata senza vita. A… - Mariell78939040 : @nargillidiluna Facendo la domanda ti dai una risposta , non fate le maestre di vita ,della vita altrui - AurysKitchen : @BenissimoVa La seconda: ho fatto tanti lavori a termine in vita mia,da un mese fino a tre anni ma mai ho mancato d… -