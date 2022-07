Una Vita, anticipazioni 21 luglio 2022: Azucena dà buca a Guillermo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nella puntata Una Vita in onda il 21 luglio 2022, Azucena sarà costretta a dare buca a Guillermo. La ragazza, infatti, come segnalano le anticipazioni, verrà obbligata da sua madre Hortensia e da sua zia Rosina ad uscire con un pretendente altolocato. Il Sacristan, a quel punto, raccoglierà il consiglio di sua nonna Inma ed inviterà Claudia al suo posto. Nel frattempo, Dori annoterà su un quaderno le reazioni di Felipe al suo malessere notturno. Una Vita puntata 21 luglio 2022: Azucena costretta ad uscire con un giovane altolocato Guillermo nel tentativo di farsi perdonare da Azucena per l'equivoco che si è creato a causa di Claudia, la inviterà ad assistere ad uno ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nella puntata Unain onda il 21sarà costretta a dare. La ragazza, infatti, come segnalano le, verrà obbligata da sua madre Hortensia e da sua zia Rosina ad uscire con un pretendente altolocato. Il Sacristan, a quel punto, raccoglierà il consiglio di sua nonna Inma ed inviterà Claudia al suo posto. Nel frattempo, Dori annoterà su un quaderno le reazioni di Felipe al suo malessere notturno. Unapuntata 21costretta ad uscire con un giovane altolocatonel tentativo di farsi perdonare daper l'equivoco che si è creato a causa di Claudia, la inviterà ad assistere ad uno ...

