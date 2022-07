Una mobilitazione social ha aiutato la Polizia Postale a fermare un giovane che fingeva di essere un professore pedofilo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Faceva credere, sui social, di essere un professore di un liceo. Ma questa non è la cosa più grave, visto che attorno a sé aveva creato una narrazione assurda: essere un professore pedofilo. Un profilo su Twitter e altri account – tutti fake e che non rispondevano alla sua reale identità – su diverse piattaforme in cui narrava le sue “gesta” criminale contro minori. Ma grazie a un’imponente campagna social condotta da moltissimi utenti – a suon di hashtag e segnalazioni alle forze dell’ordine (su Twitter si chiedeva loro, espressamente, “Fermiamo Carmine Smith“), la Polizia Postale è riuscita a identificare la persona fisica dietro quei profili social, a chiudere tutti i suoi canali e a denunciarlo per istigazione alla ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Faceva credere, sui, diundi un liceo. Ma questa non è la cosa più grave, visto che attorno a sé aveva creato una narrazione assurda:un. Un profilo su Twitter e altri account – tutti fake e che non rispondevano alla sua reale identità – su diverse piattaforme in cui narrava le sue “gesta” criminale contro minori. Ma grazie a un’imponente campagnacondotta da moltissimi utenti – a suon di hashtag e segnalazioni alle forze dell’ordine (su Twitter si chiedeva loro, espressamente, “Fermiamo Carmine Smith“), laè riuscita a identificare la persona fisica dietro quei profili, a chiudere tutti i suoi canali e a denunciarlo per istigazione alla ...

