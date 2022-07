Un rogo mai visto partito lunedì sera - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

1 L'inizio L'incendio sopra Bozzano è divampato poco dopo le 21,30 di lunedì sera. I residenti della zona hanno avvertito Vigili del fuoco e Protezione civile segnalando che le fiamme cominciavano ad ...Sempre in Francia, un incendio iniziato giovedi' scorso vicino ad Avignone, nel sud - est, si e' riattivato lunedi', hanno riferito i vigili del fuoco locali, mentre un altroe' divampato in ...L’incendio sopra Bozzano è divampato poco dopo le 21,30 di lunedì sera. I residenti della zona hanno avvertito Vigili del fuoco e Protezione civile segnalando che le fiamme cominciavano ad avvicinarsi ...È emergenza incendi in Europa dove le fiamme stanno distruggendo decine di migliaia di ettari di vegetazione in Spagna, Portogallo, Grecia e Francia. Migliaia di residenti e turisti sono stati evacuat ...