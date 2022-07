Un nuovo spazio PENNY nel primo palazzo Liberty di Torino (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) - Apre a Torino il city store PENNY all'interno di palazzo Priotti, in pieno centro Cernusco sul Naviglio – 20 luglio 2022.Il nuovo store PENNY aprirà giovedì 21 luglio a pochi passi dalla stazione di Torino Porta Nuova, nel quartiere centrale, proprio in Corso Vittorio Emanuele al 52 e farà angolo con via Rattazzi. Il punto vendita si colloca in un edificio storico di pregio, ovvero palazzo Priotti, noto per essere una delle prime architetture Liberty della città. Il nuovo spazio PENNY è stato creato secondo un format appositamente studiato per la città e a misura d'uomo, con un'offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza delbrand ma in uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) - Apre ail city storeall'interno diPriotti, in pieno centro Cernusco sul Naviglio – 20 luglio 2022.Ilstoreaprirà giovedì 21 luglio a pochi passi dalla stazione diPorta Nuova, nel quartiere centrale, proprio in Corso Vittorio Emanuele al 52 e farà angolo con via Rattazzi. Il punto vendita si colloca in un edificio storico di pregio, ovveroPriotti, noto per essere una delle prime architetturedella città. Ilè stato creato secondo un format appositamente studiato per la città e a misura d'uomo, con un'offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza delbrand ma in uno ...

