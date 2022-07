Un altro domani | trama 21 luglio 2022 | l' inganno di Patricia

(Di mercoledì 20 luglio 2022)Godoy tirerà fuori il suo asso nella manica ad Un, come racconta ladi giovedì 21. La donna ha provocato di proposito la morte della povera Agustina mediante uno scambio di medicinali ed è stata inchiodata dalla testimonianza di una domestica, Sibebi, che ha raccontato a Carmen e a Kiros che la notte prima della dipartita della tata,si è offerta di provvedere a somministrarle i farmaci. A quel punto, la giovane Villanueva ha capito che la sua matrigna abbia ucciso Agustina con l'obiettivo di tenerla lontana dalla fabbrica e prendersi tutti i meriti dei suoi brillanti progetti relativi alla nuova linea di mobili. Carmen ha raccontato tutto a Francisco, ma l'uomo non le ha creduto in alcun modo e l'ha invitata a ...

Pubblicità

riccardomagi : Alla Camera è così pieno di priorità che questa settimana i lavori d'aula termineranno domani sera, mercoledì. Com… - MilanLiveIT : Domani incontro a Palazzo Parigi (Milano) tra #Maldini, Massara e Paratici. Saranno presenti anche gli agenti di… - resalvicchi : RT @EStradini: Domani si torna in clinica con Nemo..per fare elettroforesi.... glia altro fratellini continuano terapia... che sappiamo ess… - M03959o : Altro pomeriggio di fuoco ?????? Il meteo aveva detto che oggi è il picco ma poi ha ribadito che domani aumentano le… - ParliamoDiNews : Un altro domani, puntate 21 e 22 luglio: Carmen si trasferisce a casa di Victor #Offertedilavoro #SerieTV #Pensioni… -

un altUn, anticipazioni puntata 20 luglio: Tirso aiuta Julia Le anticipazioni di Undel 20 luglio svelano che Julia si dà da fare per organizzare il party per l'apertura della ..., giovedì, è atteso un lieve calo termico accompagnato, però, da un aumento del tasso di ... L'è che la stazione più "in alto" della rete Omirl, Poggio Fearza, situata nell'imperiese a 1845 ...Sportmediaset ha fornito aggiornamenti importanti sulla trattativa in corso tra il Milan e gli inglesi. Domani incontro decisivo!In attesa di scoprire l’esito della tappa odierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla frazione di domani, la diciottesima di questo Tour de France 2022. Si partirà da Lourdes e si arri ...