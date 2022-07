Un altro domani anticipazioni 21 e 22 luglio 2022, nuovi tormenti per Julia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nelle puntate di Un altro domani trasmesse il 21 e 22 luglio 2022 Sergio farà nuovamente irruzione nella vita di Julia. Spinto da Diana, il giovane tenterà ancora una volta di far breccia nel suo cuore con l’intento di riconquistarla. Intanto in Guinea, Carmen, non vuole presenziare al funerale di Agustina e discute con il padre. Quale sarà il motivo che spinge la Cruz a questo atteggiamento? Gli episodi vanno in onda alle ore 14:45. Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati? Le strade dell'ex tronista salentino e la corteggiatrice con cui è fidanzato da due anni si starebbero definitivamente separando Puntate di Un altro domani del 21 e 22 ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nelle puntate di Untrasmesse il 21 e 22Sergio farà nuovamente irruzione nella vita di. Spinto da Diana, il giovane tenterà ancora una volta di far breccia nel suo cuore con l’intento di riconquistarla. Intanto in Guinea, Carmen, non vuole presenziare al funerale di Agustina e discute con il padre. Quale sarà il motivo che spinge la Cruz a questo atteggiamento? Gli episodi vanno in onda alle ore 14:45. Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati? Le strade dell'ex tronista salentino e la corteggiatrice con cui è fidanzato da due anni si starebbero definitivamente separando Puntate di Undel 21 e 22 ...

