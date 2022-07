Ultime Notizie – Governo | partito Insieme | “Sconcerto | tradimento a danno italiani”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) “Ilesprime il proprioper le conclusioni cui giunge la crisi delDraghi. Si tratta di un vero e proprioconsumato adeglie dell’Europa. Grave che Silvio Berlusconi e Lorenzo Cesa abbiano favorito la convergenza dei diversi populismi irresponsabilmente intenzionati ad interrompere il duro, ma necessario cammino intrapreso per rispondere ai veri problemi del Paese”. E’ il commento all’Adnkronos deldi centro ed ispirazione cristiana. “Una congiura d’irresponsabilità – prosegue – che avrà delle gravi conseguenze soprattutto per le fasce più deboli deglicui, purtroppo, hanno partecipato pure quelle parti del centrodestra che si sono ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, l'intervento del premier Draghi in Senato per la #fiducia: - WilmaAlbertino : RT @Adriano72197026: ?? Il governo al capolinea, domani Draghi al Quirinale >>> - antobon2 : RT @fanpage: Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa -

