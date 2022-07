Ultime Notizie – Governo, Guzzetta: “Fiducia a risoluzione Lega o Casini? Situazione aperta ad altre sorprese” (Di mercoledì 20 luglio 2022) La presentazione in Senato di più risoluzioni dopo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi apre nuovi scenari sul proseguimento della crisi di Governo. “Adesso spetta a Draghi scegliere se porre la Fiducia sulla risoluzione della Lega o di Casini. Ma la Situazione è ancora molto aperta e nessuno può escludere ulteriori sorprese”. Lo spiega all’Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata. “Sono state presentate due risoluzioni: quella della Lega richiede una discontinuità nel Governo e quindi un passaggio verso un Draghi bis per sottolineare la cesura rispetto al Movimento 5 Stelle; e quella presentata da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) La presentazione in Senato di più risoluzioni dopo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi apre nuovi scenari sul proseguimento della crisi di. “Adesso spetta a Draghi scegliere se porre lasulladellao di. Ma laè ancora moltoe nessuno può escludere ulteriori”. Lo spiega all’Adnkronos il costituzionalista Giovanni, professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata. “Sono state presentate due risoluzioni: quella dellarichiede una discontinuità nele quindi un passaggio verso un Draghi bis per sottolineare la cesura rispetto al Movimento 5 Stelle; e quella presentata da ...

Pubblicità

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, l'intervento del premier Draghi in Senato per la #fiducia: - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - zazoomblog : Maribor vs Sheriff Tiraspol: probabili formazioni e ultime notizie - #Maribor #Sheriff #Tiraspol: - simposioixprime : Ucraina ultime notizie. 007 Usa, possibile che Putin usi armi nucleari -