Ultime Notizie – Governo, Cacciari: “Draghi? Se vuole lasciare troverà pretesto” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Conte è fuori dalla maggioranza, è evidente, e l’appello generico al Movimento 5 Stelle non capisco che valore possa avere: o quello di chiedere una andata a Canossa incredibile da parte di Conte oppure è chiaro che può contare solo sull’appoggio di Di Maio. Bisogna vedere qual è il gioco, se Draghi vuole andarsene, allora fa leva sulla impossibilità di ricostituzione dei 5 Stelle, e se ha messo sullo stesso piano la Lega e il Movimento 5 Stelle è una mossa molto azzardata: la Lega è ben distinta dalla posizione di Conte, fa un po’ di casini ma del tutto marginali”. Lo dice Massimo Cacciari all’Adnkronos, commentando il discorso di Draghi al Senato. “Se Draghi ha serie intenzioni di andarsene, troverà qualche pretesto per farlo; se Mattarella e gli altri, invece, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Conte è fuori dalla maggioranza, è evidente, e l’appello generico al Movimento 5 Stelle non capisco che valore possa avere: o quello di chiedere una andata a Canossa incredibile da parte di Conte oppure è chiaro che può contare solo sull’appoggio di Di Maio. Bisogna vedere qual è il gioco, seandarsene, allora fa leva sulla impossibilità di ricostituzione dei 5 Stelle, e se ha messo sullo stesso piano la Lega e il Movimento 5 Stelle è una mossa molto azzardata: la Lega è ben distinta dalla posizione di Conte, fa un po’ di casini ma del tutto marginali”. Lo dice Massimoall’Adnkronos, commentando il discorso dial Senato. “Seha serie intenzioni di andarsene,qualcheper farlo; se Mattarella e gli altri, invece, ...

Pubblicità

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, l'intervento del premier Draghi in Senato per la #fiducia: - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - cirillofanpage : ?@marcelloCirillo? Marcello Cirillo assente da Estate in diretta: ha il covid - Ultime Notizie Flash - SorryNs : RT @a_meluzzi: Crisi di governo, rissa tra Mariastella Gelmini e Licia Ronzulli: “Hai mandato a casa Draghi” - Il Tempo -