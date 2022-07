Ultime Notizie – Dybala ha firmato, è un nuovo calciatore della Roma (Di mercoledì 20 luglio 2022) Paulo Dybala è un nuovo calciatore della Roma. “Welcome Paulo Dybala. Il club è lieto di confermare la firma dell’attaccante di fama mondiale”, scrive la Roma su Twitter. E subito dopo, sempre via Twitter, il club giallorosso posta “la foto che stavate aspettando”, con l’argentino in giallorosso e le due dita nel caratteristico segno della Dybalamask, che lui stesso ha spiegato in passato essere la maschera di un gladiatore. La foto che stavate aspettando pic.twitter.com/lYYMEODs3m — AS Roma (@OfficialASRoma) July 20, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Pauloè un. “Welcome Paulo. Il club è lieto di confermare la firma dell’attaccante di fama mondiale”, scrive lasu Twitter. E subito dopo, sempre via Twitter, il club giallorosso posta “la foto che stavate aspettando”, con l’argentino in giallorosso e le due dita nel caratteristico segnomask, che lui stesso ha spiegato in passato essere la maschera di un gladiatore. La foto che stavate aspettando pic.twitter.com/lYYMEODs3m — AS(@OfficialAS) July 20, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, l'intervento del premier Draghi in Senato per la #fiducia: - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - pccpla : RT @junews24com: Bremer Juve e non solo, Allegri vuole un altro difensore: un nome è in pole - - cn1926it : Summit #Galliani-#Giuntoli: si sblocca #Petagna al #Monza -