Ultime Notizie – De Sanctis: “Due eventi mondiali di bocce a Roma è vera impresa” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Due eventi mondiali a distanza di una settimana credo che sia veramente una impresa perché sono due eventi diversi. La boccia paralimpica determina un macchina organizzativa imponente e vengono 114 atleti gravi e gravissimi e quasi 300 persone e poi i mondiali giovanili della Raffa, primo grande evento con grande afflusso di atleti e dirigenti con quasi 300 persone”. Con queste parole Marco Giunio De Sanctis, presidente della Federbocce ha presentato il doppio evento in programma a Roma a settembre, in una conferenza stampa, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò al Salone d’Onore. Il Centro Tecnico Federale di Roma si appresta a diventare teatro di due prestigiosi eventi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Duea distanza di una settimana credo che siamente unaperché sono duediversi. La boccia paralimpica determina un macchina organizzativa imponente e vengono 114 atleti gravi e gravissimi e quasi 300 persone e poi igiovanili della Raffa, primo grande evento con grande afflusso di atleti e dirigenti con quasi 300 persone”. Con queste parole Marco Giunio De, presidente della Federha presentato il doppio evento in programma aa settembre, in una conferenza stampa, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò al Salone d’Onore. Il Centro Tecnico Federale disi appresta a diventare teatro di due prestigiosi...

