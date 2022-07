Ultime Notizie – Crisi governo, Draghi al Senato in prima pagina media internazionali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il discorso del premier Mario Draghi al Senato è sulle prime pagine dei principali media internazionali, che parlano di ”cambiamento significativo” e sottolineano il buon esito delle sue dichiarazioni. A partire dall’emittente televisiva Cnbc, che titola su come ”le obbligazioni italiane spingono al rialzo mentre il premier Mario Draghi si dice pronto a rimanere al potere”. Una disponibilità che ha ”offerto un po’ di sollievo ai mercati obbligazionari in vista di un incontro chiave della Banca centrale europea” previsto per domani. ”I mercati obbligazionari hanno apparentemente interpretato i commenti di Draghi come positivi”, scrive Cnbc, ma ”è probabile che le obbligazioni italiane rimarranno sotto pressione fino a quando non avremo chiarezza sul fronte politico”. L’emittente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il discorso del premier Marioalè sulle prime pagine dei principali, che parlano di ”cambiamento significativo” e sottolineano il buon esito delle sue dichiarazioni. A partire dall’emittente televisiva Cnbc, che titola su come ”le obbligazioni italiane spingono al rialzo mentre il premier Mariosi dice pronto a rimanere al potere”. Una disponibilità che ha ”offerto un po’ di sollievo ai mercati obbligazionari in vista di un incontro chiave della Banca centrale europea” previsto per domani. ”I mercati obbligazionari hanno apparentemente interpretato i commenti dicome positivi”, scrive Cnbc, ma ”è probabile che le obbligazioni italiane rimarranno sotto pressione fino a quando non avremo chiarezza sul fronte politico”. L’emittente ...

Pubblicità

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, l'intervento del premier Draghi in Senato per la #fiducia: - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - FolBorse : Crisi di governo in tempi di guerra, Draghi al Senato: le condizioni per restare. Il diktat delle riforme, tra PNRR… - FolBorse : Piano UE punta a ridurre del 15% domanda di gas. E Putin minaccia ulteriore calo forniture Nord Stream -