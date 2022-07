Ultime Notizie – Crisi governo, centrodestra valuta non partecipazione voto. Ira M5S su replica Draghi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo aver ascoltato la replica di Mario Draghial Senato, Lega e Fi con Udc e Nci, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra di governo, sarebbero tentati di non partecipare al voto di fiducia sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, che, ”udite le comunicazioni del premier, le approva”. Di fronte alla scelta di Draghi di porre la fiducia sulla risoluzione Casini, condivisa del centrosinistra, senza tener conto delle richieste del centrodestra di governo che propone un bis ma senza i Cinque stelle, Lega e Fi riferiscono, starebbero valutando l’opzione di non partecipare al voto. Draghi aveva una possibile soluzione di mediazione a portata di mano, ma chiedendo di votare la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo aver ascoltato ladi Marioal Senato, Lega e Fi con Udc e Nci, riferiscono fonti parlamentari deldi, sarebbero tentati di non partecipare aldi fiducia sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, che, ”udite le comunicazioni del premier, le approva”. Di fronte alla scelta didi porre la fiducia sulla risoluzione Casini, condivisa del centrosinistra, senza tener conto delle richieste deldiche propone un bis ma senza i Cinque stelle, Lega e Fi riferiscono, starebberondo l’opzione di non partecipare alaveva una possibile soluzione di mediazione a portata di mano, ma chiedendo di votare la ...

