Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 86 067 contagi e 157 morti | bollettino 20 luglio

Sono 86.067 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 380.121 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 22,6%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono tre in meno di ieri e 410 in totale mentre aumentano i ricoveri ordinari, 62 in più e 11.037 in totale. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 7.152 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo ...

