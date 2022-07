Ultime Notizie – Autumn Nations Series di Rugby, Italia contro Samoa, Australia e Sudafrica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Plebiscito di Padova, il “Franchi” di Firenze ed il “Ferraris” di Genova: sono gli stadi che, nel prossimo mese di novembre, torneranno ad ospitare la Squadra Nazionale Maggiore Maschile nelle Autumn Nations Series, il trittico di test-match autunnali che vedranno gli Azzurri di Kieran Crowley iniziare l’avvicinamento finale alla Rugby World Cup “Francia 2023” ricevendo Samoa il 5 novembre in Veneto, l’Australia il 12 novembre nel capoluogo toscano ed i Campioni del Mondo in carica del Sudafrica il 19 novembre all’ombra della Lanterna. L’ItalRugby torna in tre città che vantano, con l’azzurro, familiarità e tradizione: la città del Santo, dopo Roma ed insieme a L’Aquila e Rovigo, è quella che ha ospitato più volte la Nazionale con quattordici ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Plebiscito di Padova, il “Franchi” di Firenze ed il “Ferraris” di Genova: sono gli stadi che, nel prossimo mese di novembre, torneranno ad ospitare la Squadra Nazionale Maggiore Maschile nelle, il trittico di test-match autunnali che vedranno gli Azzurri di Kieran Crowley iniziare l’avvicinamento finale allaWorld Cup “Francia 2023” ricevendoil 5 novembre in Veneto, l’il 12 novembre nel capoluogo toscano ed i Campioni del Mondo in carica delil 19 novembre all’ombra della Lanterna. L’Italtorna in tre città che vantano, con l’azzurro, familiarità e tradizione: la città del Santo, dopo Roma ed insieme a L’Aquila e Rovigo, è quella che ha ospitato più volte la Nazionale con quattordici ...

