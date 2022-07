UFFICIALE – Ritiro Castel Di Sangro, annunciati i prezzi delle amichevoli del Napoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli nei prossimi giorni raggiungerà Castel Di Sangro dove terrà la seconda parte del Ritiro pre-stagionale. La società partenopea ha ufficializzato in questi minuti i prezzi per le amichevoli contro Adana Demispor, Maiorca, Girona ed Espanyol. Di seguito, il comunicato della società: In occasione del Ritiro di Castel di Sangro gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini. Questo il programma degli eventi: Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Adana Demirspor Kulübü Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Real Club Deportivo Mallorca. Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilnei prossimi giorni raggiungeràDidove terrà la seconda parte delpre-stagionale. La società partenopea ha ufficializzato in questi minuti iper lecontro Adana Demispor, Maiorca, Girona ed Espanyol. Di seguito, il comunicato della società: In occasione deldidigli azzurri saranno impegnati in 4di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini. Questo il programma degli eventi: Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30vs Adana Demirspor Kulübü Domenica 31 Luglio alle ore 20:30vs Real Club Deportivo Mallorca. Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 ...

