Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialASRoma, Paulo #Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Paulo #Dybala è un nuovo giocatore della Roma ????? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, ufficiale l'ingaggio di Paulo Dybala L'argentino ha firmato un contratto triennale #SkySport #Roma #Dybala - cervellerap : UFFICIALE: Paulo #Dybala è un nuovo calciatore della #Roma. @OfficialASRoma - VitoGirolamo27 : ? Ufficiale: Paulo #Dybala è un nuovo giocatore della #Roma. ??Uno dei botti di #Calciomercato più importanti dell… -

L'annunciodiDybala è finalmente arrivato. La 'Joya' ieri ha assistito all'amichevole contro lo Sporting e sabato è pronto per il debutto sotto agli occhi dei Friedkin. Oggi il primo allenamento ...Commenta per primo Con un primo piano dello sguardo diDybala , la Roma annuncia l'acquisto dell'argentino. La conferma arriva con una nota: ' Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025 . Dybala è ...Il club giallorosso ha annunciato l'ingaggio del 28enne fantasista argentino, svincolatosi dalla Juventus, che ha firmato un triennale e indosserà la 21: "La voglia dei giallorossi ha fatto la differe ...L’annuncio ufficiale di Paulo Dybala è finalmente arrivato. La “Joya” ieri ha assistito all’amichevole contro lo Sporting e sabato è pronto per il debutto sotto agli occhi dei Friedkin. Oggi il primo ...