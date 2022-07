Ufficiale | Dybala in giallorosso | “Daje Roma”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Pauloè ufficialmente un giocatore della. Il clublo ha annunciato sui propri canali social. "La determinazione e la rapidità dellahanno fatto la differenza per la mia decisione. Un privilegio lavorare con Mourinho" queste le prime dichiarazioni del numero 21, che sui social manda un saluto ai suoi nuovi tifosi: "!". Il pressing di Mourinho, una call decisiva con Dan e Ryan Friedkin e quell`innamoramento sportivo da parte di Tiago Pinto, come confessato a Gianluca Di Marzio nell`estate del 2020 alla base del successo della trattativa. Nel pomeriggio amichevole contro il Nizza

