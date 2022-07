Ufficiale, Bremer alla Juventus fino al 2027 (Di mercoledì 20 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La difesa bianconera si arricchisce di un nuovo, importante arrivo: quello di Gleison Bremer, che da oggi e fino al 2027 è un giocatore della Juve, cui passa a titolo definitivo dal Torino”. Con queste parole la Juventus ha ufficializzato l'arrivo del difensore brasiliano che oggi ha sostenuto le visite mediche e poi firmato il contratto che lo legherà al club bianconero per le prossime 5 stagioni. “Nato nel 1997 a Itapitanga, Brasile, Gleison Bremer Silva Nascimento inizia la sua carriera in Brasile, prima nelle giovanili del Desportivo Brasil e poi in quelle del San Paolo. L'esordio da Pro è nel 2017 con l'Atletico Mineiro, e nel 2018 arriva in Italia, al Torino, con cui disputa 110 partite, di cui 105 da titolare”. La Juventus ricorda che “è stato il giocatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La difesa bianconera si arricchisce di un nuovo, importante arrivo: quello di Gleison, che da oggi ealè un giocatore della Juve, cui passa a titolo definitivo dal Torino”. Con queste parole laha ufficializzato l'arrivo del difensore brasiliano che oggi ha sostenuto le visite mediche e poi firmato il contratto che lo legherà al club bianconero per le prossime 5 stagioni. “Nato nel 1997 a Itapitanga, Brasile, GleisonSilva Nascimento inizia la sua carriera in Brasile, prima nelle giovanili del Desportivo Brasil e poi in quelle del San Paolo. L'esordio da Pro è nel 2017 con l'Atletico Mineiro, e nel 2018 arriva in Italia, al Torino, con cui disputa 110 partite, di cui 105 da titolare”. Laricorda che “è stato il giocatore ...

