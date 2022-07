Ue propone taglio a consumi gas del 15% da agosto fino a marzo 2023 - Von Der Leyen | Putin ci ricatta | prepariamoci

Pubblicità

Previsto un piano di solidarietà tra gli Stati se la situazione dovesse peggiorare. La presidente della commissione: 'Supereremo la crisi restando ...L'esecutivo comunitariouna nuova regolamentazione sul coordinamento della riduzione di domanda che fissa per tutti i Paesi l'obiettivo di ridurla del 15% tra il primo agosto e il 31 marzo. ...La Commissione europea propone un nuovo "strumento legislativo" assieme a un piano di tagli alla domanda di gas in Europa, che prevede di ridurre i consumi del 15% fino alla prossima primavera. Con un ...La Commissione Ue ha proposto un nuovo strumento legislativo e un piano europeo di riduzione della domanda di gas, per diminuire il consumo di gas in Europa del 15% fino alla prossima primavera. Tutti ...