Ue, presentato il "Piano per salvare l'inverno": taglio del 15% dei consumi di gas. Von der Leyen: «Mosca ci ricatta, siamo pronti» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ridurre la domanda del gas del 15%, ovvero 45 miliardi di metri cubi, tra il 1° agosto di quest'anno e il 31 marzo 2023. È la proposta della Commissione europea contenuta nella nuova bozza del "Piano per salvare l'inverno", che punta a eliminare la dipendenza dal gas russo. «La Russia ci sta ricattando, ma l'Europa è preparata», ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, «non iniziamo da zero, ma dobbiamo fare di più». Il nuovo regolamento consentirebbe Bruxelles di dichiarare, dopo essersi consultata con i Paesi membri, una «allerta dell'Unione» sulla sicurezza dell'approvvigionamento imponendo così una riduzione di domanda di gas a tutti gli Stati. La Commissione chiederà ai Paesi il potere di attivarlo «se almeno tre Stati» lo chiederanno. Nella nota viene indicato anche ... Leggi su open.online

