Ue, il piano choc sul gas: “Taglio del 15% ai consumi da agosto fino a marzo 2023” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug – Trovate alternative al gas russo? Macché, siamo in alto mare, nonostante gli ultimi contratti stipulati con alcune nazioni africane (si veda il caso dell’Algeria). E ora l’Ue, dopo averci trascinato in questo grosso guaio, ci chiede di tagliare subito il consumo di gas, esattamente del 15% tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023. Una proposta della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, contenuta in un regolamento denominato “piano per salvare l’inverno”. Quasi esilarante, se la situazione non fosse drammatica. Così l’Ue vuole imporci il Taglio dei consumi di gas La Commissione prevede apposite misure per la riduzione della domanda di gas e di fatto la sua adozione (dopo consultazione con gli Stati membri) permetterebbe a Bruxelles di dichiarare una “allerta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug – Trovate alternative al gas russo? Macché, siamo in alto mare, nonostante gli ultimi contratti stipulati con alcune nazioni africane (si veda il caso dell’Algeria). E ora l’Ue, dopo averci trascinato in questo grosso guaio, ci chiede di tagliare subito il consumo di gas, esattamente del 15% tra il primo2022 e il 31. Una proposta della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, contenuta in un regolamento denominato “per salvare l’inverno”. Quasi esilarante, se la situazione non fosse drammatica. Così l’Ue vuole imporci ildeidi gas La Commissione prevede apposite misure per la riduzione della domanda di gas e di fatto la sua adozione (dopo consultazione con gli Stati membri) permetterebbe a Bruxelles di dichiarare una “allerta ...

Pubblicità

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Freddo e recessione in arrivo, 'ce lo chiede l'Europa'. Così potremmo essere costretti a ridurre i consumi del 15% per quas… - IlPrimatoN : Freddo e recessione in arrivo, 'ce lo chiede l'Europa'. Così potremmo essere costretti a ridurre i consumi del 15%… - Profilo3Marco : RT @NicolaPorro: ?? Il piano contro la crisi del #gas, spunta l'ipotesi choc: torna il #coprifuoco??? - ReboAlexa : Gas, piano d'emergenza choc: torna il coprifuoco - MA CHE CAZZO C’ENTRA IL COPRIFUOCO CON L’EMERGENZA ENERGETICA? A… - ilbisa2 : Palermo, selfie choc davanti alle tombe di Riina e Provenzano: “Erano grandi uomini” (Video) -