**Ucraina: Zelensky su discorso Olena, 'appello sincero e dal cuore, sarà ascoltato'** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Un discorso venuto fuori "emotivamente, sinceramente dal cuore, su ciò che fa così male a ciascuno di noi. E sulle armi di cui l'Ucraina ha così tanto bisogno in questo momento". Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in merito al discorso tenuto dalla moglie Olena al Congresso degli Stati Uniti. "Credo fermamente -ha aggiunto Zelensky- che questo appello sarà davvero ascoltato da coloro da cui dipende il processo decisionale negli Stati Uniti". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Unvenuto fuori "emotivamente, sinceramente dal, su ciò che fa così male a ciascuno di noi. E sulle armi di cui l'Ucraina ha così tanto bisogno in questo momento". Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr, in merito altenuto dalla moglieal Congresso degli Stati Uniti. "Credo fermamente -ha aggiunto- che questodavveroda coloro da cui dipende il processo decisionale negli Stati Uniti".

