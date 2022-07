Ucraina ultime notizie. Gas: Putin, Russia onorerà impegni ma possibili nuove riduzioni Nord Stream (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dall’Iran Putin ha chiesto di revocare le restrizioni occidentali sui cereali russi per ottenere progressi nell’esportazione della produzione agricola Ucraina, attualmente bloccata nel Paese a causa dell’offensiva del Cremlino. Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Nikopol. Per l’Aie il mondo è nel mezzo della prima vera crisi energetica globale e il settore elettrico è uno dei più gravemente colpiti. Secondo Kiev il comando delle forze armate russe sta adottando misure preventive a causa del livello molto basso di disciplina militare nelle unità. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dall’Iranha chiesto di revocare le restrizioni occidentali sui cereali russi per ottenere progressi nell’esportazione della produzione agricola, attualmente bloccata nel Paese a causa dell’offensiva del Cremlino. Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Nikopol. Per l’Aie il mondo è nel mezzo della prima vera crisi energetica globale e il settore elettrico è uno dei più gravemente colpiti. Secondo Kiev il comando delle forze armate russe sta adottando misure preventive a causa del livello molto basso di disciplina militare nelle unità.

