Ucraina: Servizio sicurezza, 'avviati oltre 800 procedimenti per collaborazionismo' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - Il portavoce del Servizio sicurezza ucraino (Sbu) Artem Dekhtyarenko ha affermato che il Servizio ha avviato oltre 800 procedimenti penali legati a sospette attività collaborazioniste. "Tra questi - ha aggiunto - ci sono alti funzionari delle istituzioni statali che si trovano nei territori temporaneamente occupati del sud e dell'est dell'Ucraina". In particolare, ha riferito Dekhtyarenko, fra gli indagati risulta il vicedirettore del Dipartimento per l'edilizia e lo sviluppo delle infrastrutture dell'amministrazione statale regionale di Kherson, che ha aiutato la Federazione Russa a trasferire veicoli blindati dalla Crimea alla regione. Per questo, le forze russe lo avrebbero nominato capo della cosiddetta "impresa unitaria statale Kherson ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - Il portavoce delucraino (Sbu) Artem Dekhtyarenko ha affermato che ilha avviato800penali legati a sospette attività collaborazioniste. "Tra questi - ha aggiunto - ci sono alti funzionari delle istituzioni statali che si trovano nei territori temporaneamente occupati del sud e dell'est dell'". In particolare, ha riferito Dekhtyarenko, fra gli indagati risulta il vicedirettore del Dipartimento per l'edilizia e lo sviluppo delle infrastrutture dell'amministrazione statale regionale di Kherson, che ha aiutato la Federazione Russa a trasferire veicoli blindati dalla Crimea alla regione. Per questo, le forze russe lo avrebbero nominato capo della cosiddetta "impresa unitaria statale Kherson ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina #ANSA - alex_orlowski : Parliamo di #CyberWar qui il servizio completo mai andato in onda (sembrerebbe per motivi di scaletta dovuti agli a… - vaticannews_it : “L’accoglienza al @bambinogesu è a 360 gradi, prendiamo in carico i bimbi malati ma anche le loro famiglie”, anche… - literally_soia : @Revelations16_2 No no l'esenzione al servizio militare obbligatorio pro ucraina non gliela posso fare - Dan_skorpio87 : RT @Sandro_Russo74: Guerra in #Ucraina: giovani russi cercano di sfuggire al servizio militare -