Ucraina: Servizio emergenze, 'a fuoco 130 ettari di colture di grano a Kharkiv' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kharkiv, 20 lug. (Adnkronos) - Secondo i dati del Servizio emergenza, nella regione di Kharkiv più di 130 ettari di colture di grano sono stati distrutti finora dai bombardamenti russi. "Oggi - riferisce il Servizio regionale - le forze di occupazione hanno sparato contro i campi nella comunità di Zolochiv, facendo scoppiare un incendio, a seguito del quale due campi sono stati inghiottiti dalle fiamme che hanno distrutto 60 ettari". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022), 20 lug. (Adnkronos) - Secondo i dati delemergenza, nella regione dipiù di 130didisono stati distrutti finora dai bombardamenti russi. "Oggi - riferisce ilregionale - le forze di occupazione hanno sparato contro i campi nella comunità di Zolochiv, facendo scoppiare un incendio, a seguito del quale due campi sono stati inghiottiti dalle fiamme che hanno distrutto 60".

