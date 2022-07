Pubblicità

riotta : Un’ambulanza ci offre un passaggio verso le linee armate che separano russi e ucraini #Donetsk #Ucraina - Linkiesta : Gli ucraini devono sapere che ci sono quelli che vogliono aiutarli, e poi i pacifisti Finché i militanti della pac… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Bombardamenti russi hanno ucciso almeno sei persone a Toretsk, città del Donbass, nell'est dell'Ucraina.… - ascochita : RT @Naj20203: Lavrov, obiettivi russi non riguardano più solo il Donbass ma anche una serie di altri territori' (ANSA) 20 LUG Gli obiettivi… - TV7Benevento : Ucraina: russi colpiscono Nikopol, 2 morti e 9 feriti - -

Sky Tg24

Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista ai medianella quale ha accusato l'Occidente di non consentire al governo di Kiev di compiere "passi ...Missili sul ponte Antonovskiy Nel Kherson, secondo l'agenzia Tass, le forze ucraine hanno bombardato ancora il ponte Antonovskiy , una struttura cruciale per la regione conquistata daiall'... Guerra Ucraina Russia, von der Leyen: "Prepararsi a stop del gas russo". DIRETTA (ANSA) - ROMA, 20 LUG - Finché l'Occidente continuerà ad inviare all'Ucraina 'armi a raggio sempre più lungo, come i missili Himars', la ...