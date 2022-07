Ucraina: polizia Kherson, 'distrutti oltre 230 ettari di campi di grano' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Nella regione di Kherson, a causa degli attacchi del nemico, solo negli ultimi giorni sono stati distrutti 230 ettari di campi di grano, e circa 10 ettari di bosco vicino ad Oleshky". Lo comunica, sul suo account Facebook, la polizia della regione. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Nella regione di, a causa degli attacchi del nemico, solo negli ultimi giorni sono stati230didi, e circa 10di bosco vicino ad Oleshky". Lo comunica, sul suo account Facebook, ladella regione.

Ucraina: polizia, 'bombardate 15 aree nel Donetsk, morti e feriti' Kiev, 20 lug. " Le truppe della Federazione Russa hanno bombardato la regione di Donetsk con razzi e artiglieria, ci sono persone uccise e ferite. Lo ha comunicato la Polizia nazionale ucraina, precisando che "i russi hanno colpito 15 aree popolate: le città di Kurakhove, Avdiyivka, Toretsk, Kramatorsk, Slovyansk, Bakhmut, Soledar, Hirnyk, Kostyantynivka, Zalizne, ...