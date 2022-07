Ucraina: polizia, 'bombardate 15 aree nel Donetsk, morti e feriti' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - Le truppe della Federazione Russa hanno bombardato la regione di Donetsk con razzi e artiglieria, ci sono persone uccise e ferite. Lo ha comunicato la polizia nazionale Ucraina, precisando che "i russi hanno colpito 15 aree popolate: le città di Kurakhove, Avdiyivka, Toretsk, Kramatorsk, Slovyansk, Bakhmut, Soledar, Hirnyk, Kostyantynivka, Zalizne, il villaggio di Pivdenne, i villaggi di Vesele, Opytne, Novoukrainka, Bogoyavlenka. Il nemico ha usato razzi contro civili, missili Grad e Tornado-S e artiglieria". "Le truppe russe - si legge nel messaggio - hanno distrutto 36 edifici residenziali, fra cui 16 condomini, una scuola, una biblioteca, una scuola d'arte, una fattoria e una fabbrica. La notte precedente, le truppe russe hanno bombardato pesantemente Bilogorivka colpendo più volte il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - Le truppe della Federazione Russa hanno bombardato la regione dicon razzi e artiglieria, ci sono persone uccise e ferite. Lo ha comunicato lanazionale, precisando che "i russi hanno colpito 15popolate: le città di Kurakhove, Avdiyivka, Toretsk, Kramatorsk, Slovyansk, Bakhmut, Soledar, Hirnyk, Kostyantynivka, Zalizne, il villaggio di Pivdenne, i villaggi di Vesele, Opytne, Novoukrainka, Bogoyavlenka. Il nemico ha usato razzi contro civili, missili Grad e Tornado-S e artiglieria". "Le truppe russe - si legge nel messaggio - hanno distrutto 36 edifici residenziali, fra cui 16 condomini, una scuola, una biblioteca, una scuola d'arte, una fattoria e una fabbrica. La notte precedente, le truppe russe hanno bombardato pesantemente Bilogorivka colpendo più volte il ...

