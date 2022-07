Ucraina: Dipartimento Stato Usa, 'rischio tratta essere umani per sfollati' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Washington, 20 lug. (Adnkronos) - Gli ucraini in fuga dalla guerra rischiano di diventare vittime di tratta di esseri umani, perché "il 90% dei rifugiati sono donne e bambini", secondo il rapporto annuale sulla tratta di esseri umani del Dipartimento di Stato Usa. "Il rapporto di quest'anno è Stato pubblicato nel mezzo di una crisi umanitaria senza precedenti - ha affermato il segretario di Stato americano Anthony Blinken - L'insensata invasione russa dell'Ucraina e i suoi devastanti attacchi in tutto il Paese hanno causato dolore e sofferenza incredibili e hanno costretto milioni di cittadini ucraini a fuggire per mettersi al sicuro. Siamo profondamente preoccupati per i rischi di tratta di esseri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Washington, 20 lug. (Adnkronos) - Gli ucraini in fuga dalla guerra rischiano di diventare vittime didi esseri, perché "il 90% dei rifugiati sono donne e bambini", secondo il rapporto annuale sulladi esserideldiUsa. "Il rapporto di quest'anno èpubblicato nel mezzo di una crisitaria senza precedenti - ha affermato il segretario diamericano Anthony Blinken - L'insensata invasione russa dell'e i suoi devastanti attacchi in tutto il Paese hanno causato dolore e sofferenza incredibili e hanno costretto milioni di cittadini ucraini a fuggire per mettersi al sicuro. Siamo profondamente preoccupati per i rischi didi esseri ...

