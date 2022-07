Ucraina | Damasco rompe le relazioni diplomatiche con Kiev Secondo round di incontri in Iran fra Mosca e Ankara

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La Sirialecon l’. Una fonte del ministero degli Esteri siriano citato dall’agenzia di stampa Sana, ha affermato che “la Repubblica araba siriana ha deciso dire lecon l’, conformemente al principio di reciprocità e in risposta alla decisione del governo ucraino”. Lo scorso 30 giugno, infatti,aveva preso lo stesso provvedimento contro, a seguito del riconoscimento da parte del governo di Assad di riconoscere le due Repubbliche separatiste filorusse di Lugansk e Donetsk. La notizia della rottura del canale diplomatico tra i due Paesi, però, non è una sorpresa. Già nel 2016, infatti, l’aveva lasciato la sua ...

LaRagione_eu : La #Siria ha interrotto le relazioni diplomatiche con l'#Ucraina sulla base del principio di reciprocità. Lo ha ann… - oggieridomani : La Siria rompe le relazioni diplomatiche con l'Ucraina. In precedenza, l'Ucraina ha tagliato i legami con la Siria…

Kiev rompe i rapporti conper il suo riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e ..., 20 LUG La Siria ha annunciato oggi la rottura delle sue relazioni diplomatiche con Kiev, conformemente al principio di "reciprocità", dopo che l'a fine giugno aveva preso le stessa ... Ucraina, Damasco rompe le relazioni diplomatiche con Kiev. Secondo round di incontri in Iran fra Mosca e… Turchia, Russia e Iran confermano la loro buona armonia in un vertice a tre, tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan ...Buongiorno, eccoci di nuovo insieme per il nostro consueto giro del pianeta in un pugno di storie. Oggi partiamo dall’Ucraina, guardando soprattutto alla tela che Putin sta tessendo sul fronte del gas ...