Ucraina: consigliere diritti infanzia, 'rimpatriati 46 bambini deportati in Russia' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - 46 bambini che sono stati deportati nella Federazione Russa sono stati rimpatriati in Ucraina. Lo ha comunicato Darya Gerasimchuk, consigliere autorizzato del Presidente dell'Ucraina per i diritti dell'infanzia e la riabilitazione dei bambini, in un briefing presso l'Ucraina-Ukrinform Media Center. "Siamo già riusciti a rimpatriare 46 bambini - ha dichiarato la Gerasimchuk - nonostante le difficoltà: senza elenchi di nomi di bambini è impossibile avviare operazioni di ricerca". "Durante la prima fase - ha spiegato - dobbiamo identificare i bambini. Lo facciamo utilizzando tutte le banche dati possibili, sia in ambito medico, che sociale ed ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - 46che sono statinella Federazione Russa sono statiin. Lo ha comunicato Darya Gerasimchuk,autorizzato del Presidente dell'per idell'e la riabilitazione dei, in un briefing presso l'-Ukrinform Media Center. "Siamo già riusciti a rimpatriare 46- ha dichiarato la Gerasimchuk - nonostante le difficoltà: senza elenchi di nomi diè impossibile avviare operazioni di ricerca". "Durante la prima fase - ha spiegato - dobbiamo identificare i. Lo facciamo utilizzando tutte le banche dati possibili, sia in ambito medico, che sociale ed ...

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: consigliere diritti infanzia, 'rimpatriati 46 bambini deportati in Russia' - - Gianl1974 : Il 1° agosto apparirà una piattaforma online 'Children of War' con informazioni su tutti i bambini feriti o deporta… - GianluGiordano : RT @L_Imprenditore: Mentre proseguono gli scontri militari in #Ucraina, si registrano pochi passi avanti in ambito diplomatico. La nostra i… - L_Imprenditore : Mentre proseguono gli scontri militari in #Ucraina, si registrano pochi passi avanti in ambito diplomatico. La nost… - sgambetto71 : RT @Silvia00072: ??????NEWS NEWS?????? Un consigliere del capo dell'amministrazione presidenziale ucraina ha affermato oggi che un tentativo di o… -