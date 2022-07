Tunisino già espulso torna in Italia e incendia una casa per vendetta: arrestato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bologna, 20 lug — Un Tunisino, pluripregiudicato e già espulso dall’Italia ma rientrato clandestinamente nel 2019, dopo una serie di litigi e alterchi con il proprietario di una abitazione nella città di Lucca, ha incendiato l’appartamento come forma di vendetta. L’uomo si è poi precipitosamente dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce. Ma la sua fuga non è durata molto. Alle forze dell’ordine che lo hanno arrestato e associato al carcere di Bologna, è subito apparso chiaro di trovarsi in presenza di un soggetto già noto: il venticinquenne Tunisino arrestato non è solo gravato da diversi precedenti penali, ma risulta anche clandestino sul territorio nazionale da ben tre anni Pluripregiudicato e già espulso, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bologna, 20 lug — Un, pluripregiudicato e giàdall’ma rientrato clandestinamente nel 2019, dopo una serie di litigi e alterchi con il proprietario di una abitazione nella città di Lucca, hato l’appartamento come forma di. L’uomo si è poi precipitosamente dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce. Ma la sua fuga non è durata molto. Alle forze dell’ordine che lo hannoe associato al carcere di Bologna, è subito apparso chiaro di trovarsi in presenza di un soggetto già noto: il venticinquennenon è solo gravato da diversi precedenti penali, ma risulta anche clandestino sul territorio nazionale da ben tre anni Pluripregiudicato e già, ...

Pubblicità

Avv_Nike : RT @IlPrimatoN: Il sistema delle espulsioni funziona a meraviglia - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: Il sistema delle espulsioni funziona a meraviglia - IlPrimatoN : Il sistema delle espulsioni funziona a meraviglia - MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: Omicidio a Bologna, fermato a Ventimiglia un 19enne tunisino già noto alle Forze dell'ordine. Stava per fuggire in Francia… - r186mgt : RT @ImolaOggi: Omicidio a Bologna, fermato a Ventimiglia un 19enne tunisino già noto alle Forze dell'ordine. Stava per fuggire in Francia… -

Presi i malviventi di tre rapine a Perugia: uno di loro dovrà rispondere anche della morte di un 52enne per overdose ...due soggetti arrestati e del 43enne già arrestato in flagranza dopo la rapina del 17 marzo scorso. Le indagini hanno, inoltre, consentito di individuare la presunta responsabilità del 40enne tunisino,... In carcere altri due rapinatori delle donne in auto Si tratta di un italiano e di un tunisino accusati di aver partecipato, insieme a un terzo già arrestato, alle rapine di marzo In carcere i presunti rapinatori delle donne in auto. Si tratta di un tunisino di 40 anni e un italiano di ... Il Primato Nazionale ...due soggetti arrestati e del 43ennearrestato in flagranza dopo la rapina del 17 marzo scorso. Le indagini hanno, inoltre, consentito di individuare la presunta responsabilità del 40enne,...Si tratta di un italiano e di unaccusati di aver partecipato, insieme a un terzoarrestato, alle rapine di marzo In carcere i presunti rapinatori delle donne in auto. Si tratta di undi 40 anni e un italiano di ... Tunisino già espulso torna in Italia e incendia una casa per vendetta: arrestato