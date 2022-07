Tudor compra in Italia | preso l’esterno della Serie A!

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L’Olympique Marsiglia è molto vicina alla chiusura per Darko Lazòvic. La trattativa è nella fase finale e l’Olympique Marsiglia dovrebbe trovare l’accordo di massima intesa con il Verona questa settimana. Come riporta Tuttomercatoweb.com infatti Il classe 1990 è stato uno dei veri e propri cardini del progetto Hellas Verona del nuovo allenatore del club di Longoria e Ribalta. Le parti sono in trattativa in queste ore e si respira fiducia verso una possibile chiusura. Sicuramente se questo colpo andrà in porto sarà anche merito di Igorperché è l’allenatore, che, più di tutti ha voluto fortemente il suo vecchio beniamino. Nell’operazione dovrebbe finire un altro giocatore: Kevin Strootman dovrebbe andare a rinforzare il centrocampo di Gabriele Cioffi in casa Hellas. Lazòvic Verona Marsiglia Poche settimane fa un addio del serbo sembrava impensabile, ...

