Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez confermata alla nuova edizione: il look in camerino sconvolge tutti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non smette di sorprendere la showgirl Belen Rodriguez che ieri ha sorpreso i suoi fan facendosi trovare nel camerino della trasmissione Tu Si Que Vales. Ma c'è di più. Per la registrazione della prima puntata del noto programma di Canale 5, la bella argentina ha sfoggiato un outfit che ha lasciato tutti a bocca asciutta. Leggi anche: Tu si Que Vales, il cast si rivoluziona: fuori Belen e dentro Albe di Amici confermata Belen a Tu Si Que Vales: ieri la registrazione Dopo un fine settimana di relax, passato insieme a Stefano De Martino con il quale la bella Rodriguez ha ritrovato la serenità di un tempo, Belen è ritornata subito a a lavoro. Come prima cosa, la showgirl si è recata nella ...

