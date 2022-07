Trony | ‘Sconti Roventi’ | offerte e promozioni online con consegna gratuita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La seconda metà di luglio è un periodo davvero sensazionale:lancia gli “Sconti Roventi” per l’estate 2022, una promozione limitata da non perdere, attiva fino al 22 luglio 2022, con tantissime opportunità di risparmio. ”Sconti roventi”: le nuoveLa redazione de Il Corriere della Città mette a disposizione le pagine del nuovo volantino pieno di sconti eper i prossimi giorni, selezionando già lemigliori tra smartphone, televisori e altro ancora, molti dei quali identici a quelli già visti nella precedente infornata. Ambito tech e accessori Ma non è tutto: poi ci sono iPhone 13, TCL 30SE e Smart TV di vario tipo. I modelli con prezzi a partire da 399€ sono acquistabili anche in 20 rate a tasso zero. In aggiunta a ciò, anche su Amazon Italia e sugli altri store ...