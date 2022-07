“Tremenda distruzione” Il re degli speculatori avvicina la crisi mondiale del cibo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladelspaventa il mondo. Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, la più grande società di investimento nel mondo che gestisce un patrimonio totale di oltre 4000 miliardi di dollari, ha rilasciato un'intervista al Financial Times e ha avvertito sulle vere preoccupazioni del futuro: “Dovremmo preoccuparci più del prezzo delche di quello del petrolio. In realtà, sono legati, perché tra le ragioni che spingono il prezzo del, oltre agli effetti della guerra in Ucraina, c'è pure l'alto costo dell'energia. Ma l'inflazione alimentare può avere un impatto duraturo e più pericoloso. L'unica cosa di cui mi preoccupo di cui non parliamo abbastanza è il. Questa non è solo una preoccupazione per l'inflazione. Ci sono anche preoccupazioni geopolitiche che ne derivano”. ...