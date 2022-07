Transizione ecologica - Bruxelles riabilita carbone e petrolio per tagliare i consumi di gas (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Commissione europea riabilita il carbone, il petrolio e il nucleare per affrontare le conseguenze della drastica riduzione dei flussi di gas provenienti dalla Russia in seguito alle sanzioni contro l'invasione dell'Ucraina. Infatti, il massimo organo esecutivo della Ue ha presentato il piano d'emergenza Safe gas for a safe winter, un pacchetto di misure volte a compensare il taglio delle forniture russe e a ridurre il più possibile le relative implicazioni per imprese e consumatori. Il piano è incentrato sul risparmio energetico e sulla sostituzione del gas con altre fonti, in particolare rinnovabili. "Tuttavia", si legge nel comunicato della commissione "il passaggio al carbone, al petrolio o al nucleare può essere necessario come misura temporanea". Risparmi e tagli. Gli Stati membri dovranno, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Commissione europeail, ile il nucleare per affrontare le conseguenze della drastica riduzione dei flussi di gas provenienti dalla Russia in seguito alle sanzioni contro l'invasione dell'Ucraina. Infatti, il massimo organo esecutivo della Ue ha presentato il piano d'emergenza Safe gas for a safe winter, un pacchetto di misure volte a compensare il taglio delle forniture russe e a ridurre il più possibile le relative implicazioni per imprese e consumatori. Il piano è incentrato sul risparmio energetico e sulla sostituzione del gas con altre fonti, in particolare rinnovabili. "Tuttavia", si legge nel comunicato della commissione "il passaggio al, alo al nucleare può essere necessario come misura temporanea". Risparmi e tagli. Gli Stati membri dovranno, ...

