Tragedia di Albino | l’allarme dei residenti | “Auto e moto sfrecciano nonostante i divieti | è pericoloso”

(Di mercoledì 20 luglio 2022). Una strada provinciale che attraversa la frazione di Comenduno di, dovead alta velocitàil limite dei 60 chilometri orari. Martedì sera unciclista su quella via è deceduto, un ragazzo di 21 anni è stato investito. Idei condomìni e delle villette che si affacciano su quel tratto si lamentano da tempo. La sera dell’incidente mortale erano tutti seduti sul muretto nel punto in cui il giovane è stato falciato: sono stati loro i primi a prestare soccorso, a chiamare il 112, ad assistere la donna che si è vista piombare ilciclista sul cofano, mentre la sua potente due ruote proseguiva la corsa senza conducente per più di cento metri. Sono arrabbiati, parlano tra loro ...