Tour de France | Pogacar primo a Peyragudes | in volata sulla maglia gialla

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TOUR DE FRANCE, 17^ TAPPA: VINCE POGACAR SECONDO VINGEGAARD CHE RESTA MAGLIA GIALLA - Gazzetta_it : #Ciclismo #Tour 2022: #Pogacar attacca e regala il tris, #Vingegaard difende la maglia gialla - Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - Gazzetta_it : Tour, le pagelle: Pogacar e Vingegaard fenomeni da 10, è un’Italbici da 4 - Paola_zrz : RT @Resistenza1967: Quando scrivevo “arriverà il tour de France” gli insulti, le segnalazioni e le accuse di terrorismo fioccavano, ora com… -

Terzo sigillo nelde2022 per Pogacar: "La squadra ha corso benissimo oggi. Eravamo solo in quattro, ed arrivare al successo è incredibile. Possiamo essere orgogliosi perché senza Majka, ...La diciassettesima tappa delde2022 (Saint Gaudens " Peyragudes, 129 km) è stava vinta da Tadej Pogacar , che ha battuto in volata sulla rampa finale la maglia gialla Jonas Vingegaard. Il danese non ha comunque ...Nell'arrivo in salita di Peyragudes, il fuoriclasse sloveno ha conquistato il terzo successo di tappa in questo Tour de France ...Tour de France 2022 le tappe Tappa 1 Copenaghen - Copenaghen 13 chilometri (1 luglio. Tappa 2 Roskilde - Nyborg 202 chilometri (2 luglio) Tappa 3 Vejle - Sonderborg 182 chilometri (3 luglio) Tappa 4 D ...