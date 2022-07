Tour de France 2022 | Tadej Pogacar si prende il terzo successo di tappa sui Pirenei | Jonas Vingegaard lanciato verso il trionfo di Parigi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Non è arrivato il ribaltone in classifica generale, maha dimostrato comunque di esserci assieme ad un’ottima UAE Emirates: nella diciassettesimalo sloveno in cima a Peyragudes siilparziale alde, il nono della carriera alla Grande Boucle. Esulta lui, ma festeggia anche: ancora difesa da maestro per il danese, sempre più Maglia Gialla. Primo tratto di gara trascorso a velocità davvero folli. Scatti, controscatti, media superiore ai 50 km/h e fuga che non è andata via. La situazione è cambiata sul Col d’Aspin, primo GPM di giornata: attacco in due per Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) che hanno ...