Tour de France 2022 | Pogacar perde un altro compagno | si ritira Rafa? Majka

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Bruttissima notizia per Tadej, suodi squadra all’UAE Emirates, non ha preso il via nella 17ma tappa delde. Il motivo? L’infortunio muscolare subito ieri: il polacco stava guidando il gruppo dei migliori sul Mur de Péguère quando a un certo punto si è rotta la catena e il nativo di Zegartowice ha sbattuto violentemente il ginocchio sulla bicicletta.ha stretto i denti fino al termine della tappa di ieri, ma di fronte ai successivi esami dei medici è stato costretto arsi. “ha subìto un infortunio da sforzo alla coscia a seguito dei problemi meccanici avuti durante la 16esima tappa, nel momento in cui si è rotta la catena della sua bicicletta – ha ...

Tom Pidcock ha faticato a tenere le ruote dei big nella sedicesima tappa del Tour de France 2022. Il britannico della INEOS Grenadiers, infatti, ha perso 1'22'' nei confronti del gruppetto maglia gialla. Bruttissima notizia per Tadej Pogacar: Rafal Majka, suo compagno di squadra all'UAE Emirates, non ha preso il via nella 17ma tappa del Tour de France 2022. Il motivo? L'infortunio muscolare subito ieri.