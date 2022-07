Tour de France 2022 oggi, diciassettesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Atteso lo scontro Vingegaard-Roglic sui Pirenei (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si fa sul serio sui Pirenei al Tour de France 2022. Va in scena oggi la diciassettesima tappa: partenza da Saint-Gaudens e si arriverà, dopo 129,7 km di grande fatica, a Peyragudes. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. percorso diciassettesima tappa Tour DE France 2022 Primo tratto completamente pianeggiante, poi quattro GPM in rapida successione con arrivo in salita. Si comincia con il Col d’Aspin (12 km al 6,5% di pendenza media), poi, neanche il tempo di scollinare e spazio all’Hourquette d’Ancizan (8,2 km al 5,1%). Lunga discesa e si approccerà il Col de Val Louron-Azet ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si fa sul serio suialde. Va in scenala: partenza da Saint-Gaudens e si arriverà, dopo 129,7 km di grande fatica, a Peyragudes. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma eDEPrimo tratto completamente pianeggiante, poi quattro GPM in rapida successione con arrivo in salita. Si comincia con il Col d’Aspin (12 km al 6,5% di pendenza media), poi, neanche il tempo di scollinare e spazio all’Hourquette d’Ancizan (8,2 km al 5,1%). Lunga discesa e si approccerà il Col de Val Louron-Azet ...

