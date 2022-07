Tour de France 2022 | Nairo Quintana | “Se le gambe non vanno ci vado con il cuore! Domani tappa impegnativa”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La diciassettesimadeldesi è rivelata sin da subito frenetica, breve ma intensa, con un finale accesissimo e in salita con il GPM di prima categoria di Peyragudes; non ci sono stati grossi scossoni in classifica generale, con Pogacar che ha sì vinto la frazione odierna ma con Vingegaard in seconda posizione, guadagnando dunque sul leader delappena 4?. Si è confermato a un buon livello, come sempre d’altronde nelle ultime uscite, il colombiano, decimo quest’oggi e ancora quarto in classifica generale: molto difficile raggiungere il podio, mentre è più probabile un piazzamento in top 5, anche se Romain Bardet darà tutto per raggiungere questo obiettivo (al momento è sesto). Ecco le parole del corridore del team Arkéa-Samsic ...