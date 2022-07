Tour de France 2022 | le pagelle di oggi | show di McNulty | Pogacar si prende la tappa mentre Vingegaard ipoteca la Maglia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 luglio 2022)DICIASSETTESIMADETadej, voto 8: va premiato il coraggio suo e della squadra. Siun successo diche significa comunque tanto, il terzo in questa Grande Boucle. Magari non arriverà il terzo trionfo consecutivo sui Campi Elisi, ma ha dimostrato di esserci e di poter tentare ancora l’assalto al primo posto in classifica generale. Jonas, voto 8,5: se continua a correre così c’è davvero poco da fare per. Eccezionale nel tenere la ruota del proprio rivale, senza perderla minimamente per tutta la gara. Nella volata finale non ne ha per vincere, ma poco conta: è davanti con oltre 2’30” e sembra impossibile portargli via la...