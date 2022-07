Totti e Noemi paparazzati su Chi: ecco come ha reagito Ilary Blasi dopo aver visto le foto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi, spuntano nuovi retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il buon Valerio Palmieri, ha svelato come avrebbe reagito la conduttrice dell’Isola dei Famosi dopo la pubblicazione delle fotografie con protagonista Noemi Bocchi. come ha reagito Ilary Blasi alla paparazzata di Totti e Noemi Totti ha negato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi, spuntano nuovi retroscena sulla separazione trae Francesco. Il buon Valerio Palmieri, ha svelatoavrebbela conduttrice dell’Isola dei Famosila pubblicazione dellegrafie con protagonistaBocchi.haalla paparazzata diha negato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - blogtivvu : Totti e Noemi paparazzati su Chi: ecco come ha reagito Ilary Blasi dopo aver visto le foto - tempoweb : 'Non sono stato io'. Totti e Ilary, l'amico di famiglia sgancia la bomba su Noemi - leolove_3 : noemi bocchi profilo instagram,Chi è Noemi Bocchi fidanzata Francesco Totti: Biografia, Età, Padre, nome ex marito,… - Lauthier4 : RT @Corriere: “Blasi infuriata perché Totti non ha salvato le apparenze con Noemi”. E cambia il suo spot -